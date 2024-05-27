В Україні в тестовому режимі запустили 5G

Для тестування технології зідзвонилися Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі.

В Україні вперше запустили 5G, повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тестування проводить оператор Vodafone. За словами Федорова, за допомогою нової технології успішно зідзвонилися центр "Промприлад" в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві та офіс Nokia в Гельсінкі.

"Зараз 5G працює в понад 90 країнах світу", – сказав він.

Євросоюз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025.

"Ми маємо розвивати інновації та наздоганяти світ, навіть попри повномасштабну війну", – вважає Федоров.