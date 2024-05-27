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В Україні в тестовому режимі запустили 5G

Для тестування технології зідзвонилися Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі. 

В Україні в тестовому режимі запустили 5G

В Україні вперше запустили 5G, повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тестування проводить оператор Vodafone. За словами Федорова, за допомогою нової технології успішно зідзвонилися центр "Промприлад" в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві та офіс Nokia в Гельсінкі.

"Зараз 5G працює в понад 90 країнах світу", – сказав він.

Євросоюз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025. 

"Ми маємо розвивати інновації та наздоганяти світ, навіть попри повномасштабну війну", – вважає Федоров.

  • У 2021 році Кабінет Міністрів випустив указ про початок тестування мобільної мережі 5G в Україні. Цього ж року провели публічне тестування бездротового зв’язку п’ятого покоління.
  • Повноцінний запуск 5G в Україні мав би відбутися у 2022 році, проте повномасштабне вторгнення Росії завадило цьому.
  • У стандарті 5G передбачена робота на частотах 24 ГГц і вище, на відміну від сигналів 4G (6 ГГц). Проте базові станції 5G повинні розташовуватись через кожні кілька сотень метрів, щоб використовувати ці високі частоти. Тому для забезпечення високої якості зв’язку базові станції 5G можуть розташовуватися всередині будівель так, щоб бути якомога не помітнішими.
  • Обсяги передачі інформації через 5G дозволяють у режимі реального часу управляти транспортом, детально досліджувати погодні умови, це лише частина його можливого застосування. Впровадження технології 5G надасть нові можливості як для цивільного, так і для військового використання.
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