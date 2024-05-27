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Судитимуть трьох колаборантів, які катували підлітка під час окупації Купʼянщини

За версією обвинувачення троє мешканців Купʼянського району під час окупації катували та знущались над 16-річним хлопцем.

Судитимуть трьох колаборантів, які катували підлітка під час окупації Купʼянщини
Фото: Харківська обласна прокуратура

Троє колаборантів, які під час окупації Куп'янщиниі перейшли на бік ворога методом катування намагались отримати від 16-річного юнака інформацію про українське підпілля та учасників АТО/ООС в районі.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Про це ідеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури.

"Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків 28 та 33 років за фактами колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) та порушення законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України) та ще одного 28-річного громадянина за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України", — ідеться у повідомленні відомства.  Відомо, що троє фігурантів є мешканцями Купʼянського району. 

За даними слідства, 33-річний обвинувачений під час захоплення громади став "заместителем начальника отдела уголовного розыска Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области".  

Фото: Харківська обласна прокуратура

28-річний обвинувачений обійняв посаду "и.о. помощника участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции". 

Фото: Харківська обласна прокуратура

Третім зрадником виявився 28-річний безробітний мешканець Купʼянщини.  

Фото: Харківська обласна прокуратура

В одному з населених пунктів Купʼянського району влітку 2022 року 16-річний хлопець повертався до себе додому. В цей час до нього підʼїхала автівка, з якої вийшли троє озброєних обвинувачених, які були вдягнені у військову форму.   Вони силоміць затягнули хлопця до авто та відвезли до катівні, що була облаштована в приміщенні Купʼянського райвідділу поліції. Потерпілого утримували там 16 діб.   Чоловіки катували та знущались над підлітком: надягали йому на голову протигаз з перекриванням дихальних шляхів, змушували його присідати, віджиматись від підлоги. Також чоловіки систематично били дитину, майже не годували, а замість питної води давали технічну.  

Фото: Харківська обласна прокуратура

 Юнака змушували розбирати завали, утворені внаслідок обстрілів ЗС РФ і примушували мити автомобілі російських військових.   Таким чином колаборанти намагались отримати від 16-річного юнака інформацію про проукраїнськи налаштованих громадян та учасників АТО/ООС на Купʼянщині. 

  • Нещодавно Служба безпеки України встановила особи ще двох учасників окупаційних органів РФ, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення на тимчасово захопленій частині території Луганщини.
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