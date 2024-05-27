За єЧергою кордон перетнули вже мільйон разів

За записом в системі єЧерга кордон України із сусідніми державами перетнули вже мільйон разів. Йдеться про період з грудня 2022 року, коли система почала працювати на найбільшому пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ”, до травня цього року, коли послуга вже запрацювала на всіх ключових пунктах перетину кордону для автобусів та вантажівок.
Про це повідомили у Мінвідновлення.
Зазначається, що таким чином вантажівки перетнули кордон 927 тисяч разів, автобуси – майже 81 тисячу.
Найбільше за онлайн-записом транспортних засобів перетнуло пункти пропуску з Польщею – 551 тисяча. З Румунією – понад 180 тисяч; більш як 120 тисяч – з Молдовою; з Угорщиною – 102 тисячі та зі Словаччиною – майже 54 тисячі.
Загалом у системі зареєструвалось понад 100 тисяч унікальних користувачів з різних країн – водіїв та перевізників. Застосунок єЧерга на телефон був завантажений понад 84 тисячі разів.
- Послуга електронної черги для перетину кордону автобусами з 12 лютого цього року розширилася на всі пункти пропуску з країнами ЄС та Молдовою. Загалом, йдеться про 29 пунктів пропуску.
- Експеримент із електронною чергою на кордонах уряд запровадив наприкінці 2021 року.
- Електронну чергу для вантажівок вперше запустили 12 грудня 2022 року в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", що на кордоні Польщею.
- У серпні 2023 уряд розширив дію електронної черги на легкові авто й автобуси, які виконують пасажирські перевезення.