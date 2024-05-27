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За єЧергою кордон перетнули вже мільйон разів

Найбільше за онлайн-записом транспортних засобів перетнуло пункти пропуску з Польщею.

За єЧергою кордон перетнули вже мільйон разів
Українські прикордонники перевіряють документи на українсько-польському пункті пропуску Рава-Руська.
Фото: EPA/UPG

За записом в системі єЧерга кордон України із сусідніми державами перетнули вже мільйон разів. Йдеться про період з грудня 2022 року, коли система почала працювати на найбільшому пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ”, до травня цього року, коли послуга вже запрацювала на всіх ключових пунктах перетину кордону для автобусів та вантажівок.

Про це повідомили у Мінвідновлення.

Зазначається, що таким чином вантажівки перетнули кордон 927 тисяч разів, автобуси – майже 81 тисячу.

Найбільше за онлайн-записом транспортних засобів перетнуло пункти пропуску з Польщею – 551 тисяча. З Румунією – понад 180 тисяч; більш як 120 тисяч – з Молдовою; з Угорщиною – 102 тисячі та зі Словаччиною – майже 54 тисячі.

Статистика перетинів кордону
Фото: Мінвідновлення
Статистика перетинів кордону

Загалом у системі зареєструвалось понад 100 тисяч унікальних користувачів з різних країн – водіїв та перевізників. Застосунок єЧерга на телефон був завантажений понад 84 тисячі разів.

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