Головне за ніч та ранок понеділка, 27 травня: бої на Харківщині, наслідки удару по «Епіцентру», новий рекорд українського дрона

Понад 860 бойових зіткнень за тиждень , відбиті штурми на Куп'янському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, зруйнований аеропорт "Запоріжжя", перемога Науседи.

За даними МВС, кількість поранених унаслідок російського удару по гіпермаркету в Харкові зросла до 15. Серед них – 12-річна дівчинка та її мама.

Наразі рятувальники розібрали близько 30% завалів, повідомили в міністерстві. Роботи доводиться зупиняти на час повітряної тривоги, оскільки росіяни не вперше застосовують тактику подвійних ударів.

"Харків. Кількість загиблих унаслідок російського удару по будівельному гіпермаркету зросла до 15 людей. Ще 44 людини постраждали. Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мати", – йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку росіяни впродовж тижня здійснили 83 атаки в районах населених пунктів Глибоке, Слобожанське, Липці, Стариця, Вовчанськ, Тихе Харківської області. Захисники зупинили наступ ворога на цьому напрямку, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов.

Загалом за тиждень відбулося понад 860 бойових зіткнень. Росіяни завдали 36 ракетних і понад 360 авіаударів, провели понад 810 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Речник додав, що на Куп'янському напрямку росіяни вели наступ у районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Дружелюбівка Харківської області, Новоєгорівка, Макіївка, Стельмахівка, Мясожарівка, Невське, Ковалівка, Новодяне, Твердохлібове Луганської області. Тут захисники відбили 130 атак за тиждень.

На Краматорському захисники відбили 95 атак у районах населених пунктів Часів Яр, Калинівка, Кліщіївка, Новий, Андріївка та інших.

На Покровському захисники відбили 218 атак у районах Калинового, Євгенівки, Новоолександрівки, Сокола, Уманського, Новоселівки Першої, Соловйового, Прогреса, Невельського, Яснобродівки, Нетайлового.

На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка. Росіяни за тиждень 94 рази намагалися прорвати тут оборону, але безрезультатно.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1150 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 502 340 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російські війська завдали ракетного удару по Міжнародному аеропорту "Запоріжжя", повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на депутата Мусу Магомедова.

"Черговий аеропорт-красень розвалили, цього разу в Запоріжжі. Горіть ви в пеклі. В окремому, для тих, хто знищує наші аеропорти, ворота свободи, точно є окреме персональне пекло", – написав Магомедов у Telegram і опублікував фото пошкодженого терміналу.

Будівництво нового терміналу аеропорта "Запоріжжя" закінчили у травні 2020 року. Його збудували коштом міського бюджету. У жовтні 2020 року новий термінал почав приймати внутрішні рейси.

У неділю в Запоріжжі кілька разів оголошували повітряну тривогу. Голова обласної адміністрації Іван Федоров попереджав жителів про загрозу ударів авіаційними керованими ракетами Х-59.

Безпілотник, керований військовими з Головного управління Міноборони України, встановив рекорд із дальності враження. 26 травня він атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в Орську, повідомили джерела УП в ГУР.

Дрон пролетів до Оренбурзької області понад 1800 кілометрів. Наслідки уточнюють. "Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до обʼєкту противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе", – йдеться у повідомленні.

"Воронеж-М" входить до сімейства російських надгоризонтних РЛС 77Я6 "Воронеж". Орськ розташовано неподалік російського кордону з Казахстаном.

За результатами другого туру президентських виборів у Литві теперішнього керівника країни Гітанаса Науседу переобрали на другий п’ятирічний термін на посаді.

Виборці більшістю голосів підтримали “послідовність у зовнішній політиці та жорстку позицію щодо загрози російської агресії”. За даними виборчої комісії, Науседа набрав 76% голосів у другому турі після підрахунку бюлетенів у 90% округів. Його політична суперниця Інгріда Шімоните, прем’єр-міністерка Литви, визнала поразку.

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