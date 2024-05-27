У МВС повідомили про 15 загиблих унаслідок удару по "Епіцентру" в Харкові. Серед них – дитина

За даними МВС, кількість поранених унаслідок російського удару по гіпермаркету в Харкові зросла до 15. Серед них – 12-річна дівчинка та її мама.

Наразі рятувальники розібрали близько 30% завалів, повідомили в міністерстві. Роботи доводиться зупиняти на час повітряної тривоги, оскільки росіяни не вперше застосовують тактику подвійних ударів.

"Харків. Кількість загиблих унаслідок російського удару по будівельному гіпермаркету зросла до 15 людей. Ще 44 людини постраждали. Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мати", – йдеться у повідомленні.

Того дня, 25 травня, ворог провів ще декілька обстрілів Харкова. Через декілька годин після удару по гіпермаркету окупанти обстріляли центр міста, внаслідок чого поранень зазнали понад десять людей.