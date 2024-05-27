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УП: український безпілотник встановив рекорд із дальності під час атаки на Оренбурзьку область

Дрон атакував РЛС.

УП: український безпілотник встановив рекорд із дальності під час атаки на Оренбурзьку область
Фото: Сайт президента

Безпілотник, керований військовими з Головного управління Міноборони України, встановив рекорд із дальності враження. 26 травня він атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в Орську. Про це повідомили джерела УП в ГУР.

Дрон пролетів до Оренбурзької області понад 1800 кілометрів. Наслідки уточнюють. 

"Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до обʼєкту противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе", – йдеться у повідомленні. 

"Воронеж-М" входить до сімейства російських надгоризонтних РЛС 77Я6 "Воронеж".

Орськ розташовано неподалік російського кордону з Казахстаном. 

За даними "Мілітарного", в Оренбурзькій області ця РЛС контролює сектор від пустелі Такла-Макан до берегів Середземного моря, її дальність огляду складає 6 000 кілометрів.

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