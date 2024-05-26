Окупанти поранили двох жителів Херсонщини (оновлено)

Ввечері 26 травня російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Михайлівка Бериславського району.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Внаслідок обстрілу поранення отримав 80-річний чоловік. Потерпілого направили до лікарні для надання медичної допомоги.

Оновлення 22.28. Згодом стало відомо, що до лікарні шпиталізували ще одну потерпілу - у жінки мінно-вибухова травма та контузія.