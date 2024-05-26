Reuters: США долучаться до Саміту миру у Швейцарії

Наразі невідомо, хто поїде на захід.

Сполучені Штати Америки візьмуть участь у Саміті миру, передає Reuters із посиланням на офіційного представника країни.

Щоправда, наразі невідомо, хто саме приїде до Швейцарії.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до світових лідерів сказав, що президент США Джо Байден і глава Китаю Сі Цзіньпін "поки осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру".

Зеленський повідомив що наразі понад 80 країн підтвердили свою участь. Швейцарська сторона повідомляла раніше про 160 запрошень.