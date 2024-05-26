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Reuters: США долучаться до Саміту миру у Швейцарії

Наразі невідомо, хто поїде на захід.

Reuters: США долучаться до Саміту миру у Швейцарії
Прапори США і України

Сполучені Штати Америки візьмуть участь у Саміті миру, передає Reuters із посиланням на офіційного представника країни.

Щоправда, наразі невідомо, хто саме приїде до Швейцарії.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до світових лідерів сказав, що президент США Джо Байден і глава Китаю Сі Цзіньпін "поки осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру".

Зеленський повідомив що наразі понад 80 країн підтвердили свою участь. Швейцарська сторона повідомляла раніше про 160 запрошень.

  • Згідно з домовленостями із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії.
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