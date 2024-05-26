Участь у Саміті миру в Швейцарії підтвердили вже понад 80 країн, — Зеленський

У Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, свою участь підтвердили вже понад 80 країн.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

"Ми маємо підтвердження участі вже більш ніж 80 держав і продовжуємо працювати з лідерами, запрошуючи на Саміт. Дякую кожному, хто дійсно допомагає миру", — зазначив він.

Зеленський звернувся до світових лідерів, які поки що осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру — до президента Сполучених Штатів та лідера Китаю.

"Ми не хочемо, щоб, так само як ці книжки, згорів Статут ООН. Сподіваюся, не хочете й ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство в наближенні миру - дійсно миру, а не паузи між ударами. Зусилля світової більшості — це найкраща гарантія виконання зобов’язань. Будь ласка, підтримайте Саміт миру своїм персональним лідерством та участю", — продовжив Зеленський.

"Росією керують люди, які хочуть зробити нормою спалювати життя, руйнувати міста й села, розділяти народи та стирати національні кордони війною. Немає нації, яка здатна зупинити таку війну лише своїми зусиллями. Потрібна участь лідерів світу", — впевнений Зеленський.

Президент України зазначив, що Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на переговорах, обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни. "І саме тому потрібні глобальні зусилля - Саміт миру за участю лідерів, яких Росії не обманути".

Саміт миру у Швейцарії: основне