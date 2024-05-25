Практичним результатом саміту НАТО у Вашингтоні стали б 7 систем Patriot та рішення США надати свої F-16, – Зеленський

Президент також хотів би, щоб Україна на саміті отримала запрошення на вступ до НАТО, однак, на його думку, до цього не готові ключові країни Альянсу.

Президент Володимир Зеленський у інтерв’ю для The New York Times зазначив, що 7 систем зенітно-ракетних комплексів Patriot та рішення США передавати свої F-16 стали б практичним підсумком ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні, повідомляє Укрінформ.

“Ми можемо отримати від країн НАТО сім комплексів Patriot? Ми б хотіли закрити усі наші області і мати 20-30 таких систем. Але можна хоча б сім? Для ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні це важливо? Надати комплекси для країни, яка з 2008 року претендує на членство у НАТО, для країни, яка бореться за демократію в усьому світі. Всього сім систем і рішення США давати нам свої F-16, бо без них флоту зі 130 літаків в України не буде. Ось це буде практичний результат саміту НАТО”, – сказав Зеленський.

За його словами, ці “сім Patriot потрібні, щоб закрити кілька міст нашої держави, без яких ми втратимо економіку та енергетику”.

Президент також відзначив, що хотів би, щоб Україна на саміті отримала запрошення на вступ до НАТО, “бо це буде дуже серйозна карта в руках України перед закінченням війни”. Однак, на його думку, до цього не готові ключові країни Альянсу.

“Але знову таки всі кажуть, це призведе до ескалації. Вважаю, що Сполучені Штати та Німеччина не готові до цього”, – заявив Зеленський.

Зазначимо, ювілейний саміт до 75-річчю створення Альянсу пройде 9-10 липня у Вашингтоні.