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Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях у Росії, — ЗМІ

На думку Єнса Столтенберга, правила використання західної зброї Україною варто пом'якшити.

Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях у Росії, — ЗМІ
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів у Росії.

Про це Генсек Альянсу заявив в інтерв’ю The Economist.

"Настав час для союзників розглянути питання про те, чи не варто їм зняти деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні. Особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові, недалеко від кордону, відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території дуже ускладнює її самозахист", – зазначив генсек НАТО.

Столтенберг додав, що росіяни і надалі будуть тиснути і захоплювати незначні території і будуть готові заплатити високу ціну за ці незначні здобутки.

Очільник НАТО також дорікнув європейським союзникам, які пообіцяли один мільйон артилерійських снарядів: "Ми не бачили нічого й близько".

За словами Столтенберга завдання Заходу полягає в тому, щоб не допустити перетворення цієї війни на повноцінний конфлікт між Росією і НАТО в Європі.

"Ми проводимо навчання, ми надаємо зброю, боєприпаси Україні, але ми не будемо брати безпосередньої участі з території НАТО в бойових діях над Україною або в Україні. Це зовсім інша річ", — пояснив Столтенберг.

Єнс Столтенберг прокоментував і пропозицію розмістити війська в Україні, яку озвучував президент Франції Еммануель Макрон.

"Це не є планом… Ми не маємо жодного наміру відправляти наземні війська НАТО в Україну, тому що наша мета… була подвійною: підтримати Україну, як ми це робимо, але також гарантувати, що це не переросте в повномасштабний конфлікт", — зазначив генсек.

  • Українські посадовці докладають нових зусиль, щоб змусити адміністрацію Джо Байдена скасувати заборону на використання зброї, виготовленої в США, для ударів по території Росії.
  • Раніше міністр оборони США Лойд Остін виступив проти ударів України по НПЗ на російській території. 
  • Під час візиту держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США віддані справі України і забезпеченню її перемоги у війні, саме тому вони продовжують їй допомагати. Але Штати "ані заохочують, ані сприяють ударам України по Росії".
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