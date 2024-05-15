Блінкен: США ”не заохочують ударів України по Росії"

США віддані справі України і забезпеченню її перемоги у війні, саме тому вони продовжують їй допомагати. Але Штати "ані заохочують, ані сприяють ударам України по Росії".

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен сказав на брифінгу в Києві в другий день свого візиту. Водночас він додав, що Україна сама вирішує, як їй воювати.

"Тому що це оборонна війна. Вона захищає суверенітет, територіальну цілісність і свободу. Тому ми надаємо таке озброєння, яке потрібно для перемоги", – сказав він.

Блінкен додав, що наразі триває пошук рішень для постачання українцям додаткових систем ППО.

Стосовно можливих переговорів України з Росією Блінкен відповів, що рішення може ухвалювати лише Київ.

"Думаю, якщо Путін виявить будь-який інтерес серйозний займатися переговорами, то Україна відповість належно. Але щодня Путін демонструє абсолютно інші наміри", – сказав він.