До пакета австралійської військової допомоги для України увійдуть швидкісні човни

У пакет військової допомоги Україні від Австралії на суму $100 млн увійде партія сучасних надувних човнів з жорстким корпусом Sentinel 830R RHIB.
Про це повідомила пресслужба компанії Sentinel Boats та посол України в Австралії Василь Мирошниченко.
"Перебуваючи в Хобарті, окрім доповідей у Тасманійському клубі та Королівському інституті об’єднаних служб, я також мав змогу оглянути човни, які виготовляє для України інноваційна компанія Tassie Sentinel. Вони увійшли до останнього пакету допомоги Україні уряду Австралії", – написав Мірошниченко у соцмережі Х.
Як йдеться у повідомленні компанії, швидкість і маневреність платформи 830R використовуватимуться в різних місіях: від річкових операцій на складних водних шляхах України до операцій з висадки на борт у відкритому морі.
Човни можуть швидко розгортатися та потребують мінімального обслуговування, що забезпечує більшу оперативну готовність.
Судна будуються у будуються в спеціалізованій майстерні Sentinel Boat у Хобарті. Кількість запланованих до передачі бортів невідома, вони будуть надані у найближчі місяці.
Виробник зазначив, що човни є довговічними та міцними, тому "українським збройним силам не доведеться купувати катери на заміну протягом багатьох десятиліть".
- Наприкінці квітня стало відомо, що Австралія поставить Україні безпілотників на суму 32,5 млн доларів. Також до України буде спрямовано велику партію ПЗРК RBS вартістю кількадесят мільйонів доларів
- Перед тим, у березні, Австралія вирішила приєднатися до коаліції дронів для України.
- А в лютому країна заявила, що внесе $32,4 млн на зміцнення обороноздатності українців через Міжнародний фонд для України.