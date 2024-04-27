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​Австралія поставить Україні дрони на 32,5 млн доларів і на два роки продовжила безмитну торгівлю

Також Київ отримає переносні зенітно-ракетні комплекси RBS 70.

​Австралія поставить Україні дрони на 32,5 млн доларів і на два роки продовжила безмитну торгівлю
Річард Марлз і Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба уряду України

Австралія виділить Україні новий пакет військової допомоги.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції у Львові з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом.

Київ отримає дрони і ПЗРК.

"В межах коаліції безпілотників Австралія поставить нам безпілотників на суму 32,5 млн доларів. Також до України буде спрямовано велику партію ПЗРК RBS вартістю кількадесят мільйонів доларів", - сказав Шмигаль.

Крім того, Канберра передасть Україні боєприпаси класу «повітря-земля».

Як зазначив Марлз, загальний обсяг пакету допомоги сягає 100 млн доларів. Залишок від виділеної суми використають на закупівлю іншого обладнання для Сил оборони.

Він зазначив, що обидві держави домовилися про те, що до липня 2026 року Австралія продовжить безмитне ввезення українських товарів.

Загалом, за словами українського прем'єра, підтримка Австралії вже сягнула 655 млн дол, з них - 540 млн дол військової допомоги.

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