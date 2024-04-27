Зеленський закликав світ надати більше ППО для України

Чергова цинічна атака Росії по Україні уночі 27 квітня змусила президента Володимира Зеленського закликати світ надати більше систем ППО та озброєння, щоб протистояти російському терору.

Про це президент України заявив у черговому відеозверненні.

"Тридцять чотири російські ракети за цю ніч. Частину вдалося збити. Але світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету і кожен дрон російських терористів. Це абсолютно реально. І єдине, що потрібно, – реальністю мають стати й необхідні політичні рішення та домовленості. Системи ППО для України, достатня кількість та якість зброї для наших дій на фронті, а також оперативність у постачанні та рішучість дій. Терор завжди повинен програвати, і кожен, хто допомагає нам протистояти російському терору, є справжнім захисником життя", — зазначив Зеленський.

Президент подякував світовим партнерам за підтримку України та її людей.

"Маємо зробити все, щоб життя перемогло", — наголосив президент.

Під час чергового засідання Контактної групи з питань оборони України 26 квітня міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що США виділяють ще один пакет допомоги Україні в розмірі 6 мільярдів доларів.