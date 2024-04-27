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Британське Міноборони: у Росії колишніх в'язнів, що повернулися з війни в Україні, судять за нові злочини

У 2023 році їхня кількість зросла на 900% порівняно з 2022-им.

Британське Міноборони: у Росії колишніх в'язнів, що повернулися з війни в Україні, судять за нові злочини
Російські окупанти
Фото: EPA/UPG

У 2023 році у Росії за вбивства засудили 116 військовослужбовців, що на майже 900% вище, ніж у 2022 році. Для порівняння: 2022-го винесли 13 обвинувальних вироків, а 2021 року — 11. 

Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії з посиланням на російське видання"Медіазона".

Цього місяця New York Times з посиланням на російську журналістку Ольгу Романову, очільницю правозахисної організації "Росія за ґратами", повідомила, що до РФ повернулися 15 тисяч помилуваних ув'язнених. Частину з них знову притягнули до відповідальності у 190 кримінальних справах, зокрема, 20 стосуються вбивств або замахів на вбивство. Днями стало відомо, що російський суд відправив за ґрати на 22 роки колишнього терориста з ПВК "Вагнер" за вбивство та зґвалтування літньої жінки.

Британське Міноборони вважає, що велика кількість вбивст, які вчиняють окупанти, в минулому - засуджені, ймовірно, частково "пов'язана з хронічними проблемами психічного здоров'я, спричиненими війною". 

"До них належать посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) та зниження чутливості до насильства на полі бою. Факторами, ймовірно, є алкоголізм та вживання наркотиків через низький моральний дух і нудьгу. Ситуація посилюється поверненням у середовище колишніх ув'язнених із уже існуючою схильністю до злочинності та крайнього насильства", - зазначили британці.

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