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Окупанти скасували святкування "9 травня" на ТОТ через страх провокацій

Росіяни побоюються спротиву.

Окупанти скасували святкування "9 травня" на ТОТ через страх провокацій
Фото: Центр національного спротиву

Російська окупаційна влада скасувала святкування "9 травня" на тимчасово окупованих територій нібито через провокації, повідомляє Центр нацспротиву.

Насправді ж, як пояснюють у підпіллі, без масовки святкування на ТОТ не відбулось би. А після  планів щодо мобілізації так зване "святкування" могло б перейти в протести. Тож окупанти відмовилися від нього.

"Це добре ілюструє реальний рівень підтримки окупантів на ТОТ", — констатують у спротиві.  

Центр національного спротиву нагадує, що усі представники російської окупаційної влади будуть покарані за співучасть в допомозі загарбникам. 

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