Окупанти скасували святкування "9 травня" на ТОТ через страх провокацій

Російська окупаційна влада скасувала святкування "9 травня" на тимчасово окупованих територій нібито через провокації, повідомляє Центр нацспротиву.

Насправді ж, як пояснюють у підпіллі, без масовки святкування на ТОТ не відбулось би. А після планів щодо мобілізації так зване "святкування" могло б перейти в протести. Тож окупанти відмовилися від нього.

"Це добре ілюструє реальний рівень підтримки окупантів на ТОТ", — констатують у спротиві.

Центр національного спротиву нагадує, що усі представники російської окупаційної влади будуть покарані за співучасть в допомозі загарбникам.