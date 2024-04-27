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Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Криворізькому районі зросла до двох

Чоловіка госпіталізували.

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Криворізькому районі зросла до двох
обстріли Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Внаслідок ракетної атаки по Криворізькому районі на Дніпропетровщині госпіталізували ще одну людину. Це другий поранений через нічний обстріл.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Криворізькому районі до лікарів звернувся ще один чоловік, постраждалий через ракетну атаку. 45-річного потерпілого госпіталізували в стані середньої тяжкості. Загалом поранених через цей обстріл в області двоє", — написав він.

  • Сьогодні уночі Росія завдала ракетного удару по Криворізькому районі Дніпропетровщини. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт енергетиної інфраструктури. Також відомо про перебої з водопостачанням на у Криворізькому районі.
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