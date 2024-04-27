Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Криворізькому районі зросла до двох

Внаслідок ракетної атаки по Криворізькому районі на Дніпропетровщині госпіталізували ще одну людину. Це другий поранений через нічний обстріл.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Криворізькому районі до лікарів звернувся ще один чоловік, постраждалий через ракетну атаку. 45-річного потерпілого госпіталізували в стані середньої тяжкості. Загалом поранених через цей обстріл в області двоє", — написав він.