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Сирський на "Рамштайні": Ситуація на фронті має тенденцію до загострення

Також Головком розповів союзникам про нагальні потреби українських бійців.

Сирський на "Рамштайні": Ситуація на фронті має тенденцію до загострення
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Фото: Telegram/Сирський

Ситуація на фронті складна і має тенденцію до загострення.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив на 21-му засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України у форматі "Рамштайн".

"Я в свою чергу поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження", - розповів Сирський.

Він висловив вдячність учасникам засіданні особисто глав Пентагону Ллойду Остіну за послідовну підтримку наших держави і війська.

За підсумками засідання союзників США, зокрема,оголосили про виділення нового пакета підтримки на суму 6 млрд доларів.

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