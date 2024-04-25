Міністр аграрної політики Сольський подав у відставку (доповнено)

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський подав заяву про відставку. Згодом він прокоментував це рішення, назвавши його правильним.
Про це повідомив голова Верховної ради України Руслан Стефанчук.
"До Верховної Ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади Міністра аграрної політики та продовольства України", – написав Стефанчук.
Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.
Доповнення. Згодом на сторінці Міністерства аграрної політики та продовольства Микола Сольський прокоментував свою заяву.
"Так, я написав заяву про відставку з поста Міністра. В такій ситуації вважаю це правильним кроком. Вирішить Верховна Рада прийняти мою відставку, буду вдячний за таке рішення, вирішить, що я маю працювати далі - продовжу працювати", –.написав Микола Сольський.
- 23 квітня НАБУ повідомило, що міністра, колишнього голову аграрного комітету, викрили на заволодінні державною землею в сумі 291 млн гривень і спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень.
- Наступного дня, 24 квітня, підозру у справі оборудок із державною землею отримав заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич.
- Крім Сольського, підозри отримали двоє кураторів органів Держгеокадастру та людина, яка сприяла вчиненню злочину.
- Торік у серпні САП та НАБУ повідомили про підозру першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства Тарасу Висоцькому та ексзаступнику міністра економіки. За даними правоохоронців, зловживання посадовців при закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану завдали збитків на суму 62,5 млн грн.