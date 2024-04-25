Міністр аграрної політики Сольський подав у відставку (доповнено)

Заяву розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський подав заяву про відставку. Згодом він прокоментував це рішення, назвавши його правильним.

Про це повідомив голова Верховної ради України Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади Міністра аграрної політики та продовольства України", – написав Стефанчук.

Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Доповнення. Згодом на сторінці Міністерства аграрної політики та продовольства Микола Сольський прокоментував свою заяву.

"Так, я написав заяву про відставку з поста Міністра. В такій ситуації вважаю це правильним кроком. Вирішить Верховна Рада прийняти мою відставку, буду вдячний за таке рішення, вирішить, що я маю працювати далі - продовжу працювати", –.написав Микола Сольський.