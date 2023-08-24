Перший заступник міністра агрополітики та ексзаступник міністра економіки отримали підозри за зловживання на понад 62 млн грн

Зловживання були при закупівлі Укрзалізницею продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану.

24 серпня НАБУ і САП повідомили підозри першому заступникові міністра агрополітики та ексзаступнику міністра економіки за зловживання на понад 62 млн грн при закупівлі Укрзалізницею продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану.

Про це йдеться на сайті НАБУ.

За інформацією, розміщеною на сайті Мінагрополітики, першим заступником міністра є Тарас Висоцький.

Торік березні виникла потреба у закупівлі харчової продукції для забезпечення нагальних потреб держави в умовах воєнного стану. Як розповіли в Антикорупційному бюро, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства реалізував схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій коштом Укрзалізниці продукції за значно завищеними цінами в обраної компанії.

Ця ж компанія закуповувала продукцію за ринковими цінами у іноземного виробника з Польщі через контрольовану фірму-посередницю, пов’язану родинним зв’язком з керівником компанії. Вартість кілограму товару при цьому штучно завищували орієнтовно на 150% (з 30 грн до 75 грн). Топпосадовець забезпечив погодження відповідних рахунків на оплату та актів виконаних робіт, а також переведення коштів на рахунок фірми.

У результаті через дії посадовця з березня по серпень 2022 року АТ «Укрзалізниця» переплатила фірмі понад 28,8 млн грн (з ПДВ).

Підозрюваний із Мінагрополітики причетний і до іншої аналогічної схеми: продукти харчування теж закуповували за завищеними цінами у іншої підконтрольної компанії. Вона через свою фірму-посередницю купляла продукцію у іноземного виробника з Туреччини за ринковими цінами. Опісля завищення ціни робили на етапі продажу продукції однією підконтрольною компанією іншій, а кожен кілограм дорожчав майже на 100% (з 30 грн до 55 грн). Аби забезпечити закупівлю товару, до схеми залучили чинного на той момент заступника міністра економіки. Він приховував дані про наявність більш вигідних пропозицій від інших учасників ринку, включно з українськими виробниками.

Через цю схему, яка діяла з березня по серпень 2022 року Укрзалізниця переплатила підконтрольній учасникам схеми компанії 33,7 млн грн. Гроші вивели на закордонну компанію з ознаками фіктивності для подальшої легалізації. В одного з учасників оборудки виявили чорнові записи зі схемою розподілу прибутку.

У результаті УЗ зазнала збитків у розмірі 62,5 млн грн.

Перший заступник глави Мінагрополітики отримав підозру за ч. 2 ст. 364 КК України, а ексзаступник міністра економіки - за ч. 5 ст.27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідство триває, встановлюються інші можливі учасники злочину.

Нагадаємо, колишній глава МОЗ Максим Степанов отримав підозру НАБУ через корупційну схему на 450 млн грн за часи очолення “Поліграфкомбінату”.

Також тривають експертизи у межах розслідування групи кримінальних проваджень "Великого будівництва".