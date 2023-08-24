Німеччина передала Україні ракети для Patriot, розвідувальні дрони і системи для виявлення БпЛА

Також наша держава отримала понад пів мільйона набоїв і вантажівки Zetros.

Німеччина виділила новий пакет військової допомоги Україні.

Про це йдеться на сайті німецького Міністерства оборони.

Відповідно до оновлень, наша держава отримала:

ракети для ЗРК Patriot;

10 систем для виявлення безпілотників;

40 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;

16 вантажівок Zetros;

510 тисяч набоїв для вогнепальної зброї.

Також ФРН надасть іще 90 систем для виявлення БПЛА, 42 вантажівки Zetros і 31 млн патронів для вогнепальної зброї.

Нагадаємо, цього місяця Німеччина передала Україні ще дві системи ППО IRIS-T у межах нового пакету військової допомоги. Також ФРН поставила димові снаряди, десять радарів Ground Observer 12 для контрбатарейної боротьби та іншу техніку.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus потрібно ухвалити швидше.