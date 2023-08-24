Тисячі порізів
Тисячі порізів
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
ГоловнаСвіт

Німеччина передала Україні ракети для Patriot, розвідувальні дрони і системи для виявлення БпЛА

Також наша держава отримала понад пів мільйона набоїв і вантажівки Zetros.

Німеччина передала Україні ракети для Patriot, розвідувальні дрони і системи для виявлення БпЛА
Фото: EPA/UPG

Німеччина виділила новий пакет військової допомоги Україні.

Про це йдеться на сайті німецького Міністерства оборони.

Відповідно до оновлень, наша держава отримала:

  • ракети для ЗРК Patriot;
  • 10 систем для виявлення безпілотників;
  • 40 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;
  • 16 вантажівок Zetros;
  • 510 тисяч набоїв для вогнепальної зброї.

Також ФРН надасть іще 90 систем для виявлення БПЛА, 42 вантажівки Zetros і 31 млн патронів для вогнепальної зброї.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, цього місяця Німеччина передала Україні ще дві системи ППО IRIS-T у межах нового пакету військової допомоги. Також ФРН поставила димові снаряди, десять радарів Ground Observer 12 для контрбатарейної боротьби та іншу техніку.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus потрібно ухвалити швидше.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies