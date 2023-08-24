У Польщі у контейнерах з дошками виявили 440 кг кокаїну

Прикордонна служба Польщі вилучила майже 440 кілограмів кокаїну на суму близько 180 мільйонів злотих (43,6 мільйона доларів) у балтійському порту Гдиня.

Про це пише Reuters.

Кокаїн був захований у контейнерах, наповнених дошками з Болівії та доставлених із Чилі, повідомили у прикордонній службі.

“Експерти встановили, що він (кокаїн) був виключно чистим. Це був великий удар по цій злочинній групі, вони втратили багато грошей”, − повідомила офіційна представниця Прикордонної служби Ганна Михальська.

У цій справі затримали 46-річного чоловіка з Мазовецького воєводства в центральній Польщі, і влада заявила про можливість нових арештів.

За даними Європейського центру моніторингу наркотиків та наркозалежності, у 2021 році держави-члени Євросоюзу вилучили рекордні 303 тонни кокаїну. Бельгія, Нідерланди та Іспанія були країнами, які повідомили про найбільші вилучення наркотику, який є другим за поширеністю в Європі після канабісу.

2020 року польська влада вилучила рекордну партію − понад три тонни кокаїну, заховану в бочках із замороженою ананасовою м'якоттю в Гдині.

Нагадаємо, на Закарпатті Служба безпеки викрила транснаціональний канал контрабанди псевдоефедрину з Євросоюзу на мільйони гривень.