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СБУ викрила на Закарпатті канал контрабанди псевдоефедрину з ЄС, який організував уродженець Росії

Вартість вилученої партії становить майже чотири мільйони гривень за цінами чорного ринку.

СБУ викрила на Закарпатті канал контрабанди псевдоефедрину з ЄС, який організував уродженець Росії
Фото: СБУ

На Закарпатті Служба безпеки викрила транснаціональний канал контрабанди псевдоефедрину з Євросоюзу на мільйони гривень.

Про це повідомляє управління СБУ в Закарпатській області.

Наркотрафік організував уродженець Росії, житель Мукачівського району Закарпаття. Під час слідчо-оперативних дій викрили і наркокур’єра, який забезпечував транзитне переміщення оптових партій медичних препаратів із вмістом псевдоефедрину, який використовують для синтезу психотропів.

Спецслужба повідомила, що на замовлення представників місцевого криміналітету зловмисник переправляв гуртові партії псевдоефедриновмісних пігулок, які використовуються для синтезу метамфетаміну. Цей "товар" надходив від іноземних постачальників. Його приховували в технологічних порожнинах авто і перевозили через державний кордон.

Правоохоронці викрили контрабандиста на митному посту "Тиса" Закарпатської митниці під час чергової спроби ввезення прекурсорів. У його авто виявили майже 20 кілограмів наркомістких пігулок, розфасованих у zip-пакети та прихованих під панеллю приладів. Вартість вилученої партії становить майже 4 млн грн за цінами чорного ринку.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Слідчі дії тривають. Встановлюють усіх співучасників контрабандного переміщення прекурсорів.

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Нагадаємо, на Київщині піймали організаторів групи, які завезли зі Східної Азії в Україну партію наркопродукції на майже 100 млн грн. у Запорізькій області наркоторговці завозили в Україну екстезі під виглядом імпортних солодощів.

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