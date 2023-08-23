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Внаслідок нічної атаки “шахедами” Росія знищила 13 тисяч тонн зерна в порту Ізмаїла, - Кубраков

Агропродукція призначалася для Єгипту та Румунії.

Внаслідок нічної атаки “шахедами” Росія знищила 13 тисяч тонн зерна в порту Ізмаїла, - Кубраков
Фото: Facebook/Александр Кубраков

13 тисяч тонн зерна знищено Росією в результаті атаки шахідів на порт Ізмаїл. 

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков

“Чергова атака росії на порти Дунаю. 13 тис тонн зерна знищено росією в результаті атаки шахідів на порт Ізмаїл. Пошкоджень зазнали одразу кілька приватних зернових терміналів та складів,  вантажна інфраструктура. Агропродукція призначалася для Єгипту та Румунії”, - написав Кубраков. 

Він зазначив, що Росія системно б’є по зерновим ємностям і складам для зупинки агроекспорту.  Лише за цю ніч на 15% була знижена експортна потужність порту Ізмаїл, до цього був порт Рені і 35 тис тонн знищеного там зерна. 

Сьогодні вже 8-ма за рахунком атака на портову інфраструктуру після виходу Росії з Зернової ініціативи. Загалом за місяць  атак на порти знищенно 270 тис тонн зерна

“Світ має зрозуміти, атаки на зернову інфраструктуру – це атаки на країни Африки та Азії, яким вже не вистачає їжі. Це атаки на продовольчі світові ринки, які вже відреагували підвищенням ціни на пшеницю через нестачу українського продовольства після зупинки Зернової ініціативи та атак по портам Дунаю”, - написав міністр. 

Він наголосив, що не допустити більших руйнувань – це задача не лише України, а і світу. Потужні системи захисту для наших портів - це те, що може зламати їхні плани. Україна бореться і світ має боротися разом з нами.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували "Шахедами" південь Одещини, пошкоджені зерносховища. Люди не постраждали.

Нещодавно Хорватія підтвердила готовність надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна. Також сторони обговорили новий пакет оборонної підтримки.

Раніше видання Wall Street Journal повідомило, що США розробляють альтернативні маршрути експорту зерна з України. План, який підтримують американці, передбачає перевезення продовольства Дунаєм.

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