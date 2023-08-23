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Цієї ночі росіяни атакували "Шахедами" південь Одещини, пошкоджені зерносховища

Люди не постраждали.

Цієї ночі росіяни атакували "Шахедами" південь Одещини, пошкоджені зерносховища
Фото: скрин відео

Уночі 23 серпня росіяни упродовж трьох годин атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Ціллю ворога була цивільна інфраструктура регіону.

Про це повідомив у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, сили ППО знищили 9 дронів типу "Shahed-136/131".

"На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700м2. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища", – зазначив очільник ОВА.

Наразі на місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини терористів. Серед цивільного населення постраждалих немає.

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Нагадаємо, вночі 16 серпня ворог атакував об’єкти портової та промислової інфраструктури Одеської області. Внаслідок атаки був пошкоджений елеватор та зернесховища.

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