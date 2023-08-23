Цієї ночі росіяни атакували "Шахедами" південь Одещини, пошкоджені зерносховища

Люди не постраждали.

Уночі 23 серпня росіяни упродовж трьох годин атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Ціллю ворога була цивільна інфраструктура регіону.

Про це повідомив у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, сили ППО знищили 9 дронів типу "Shahed-136/131".

"На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700м2. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища", – зазначив очільник ОВА.

Наразі на місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини терористів. Серед цивільного населення постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 16 серпня ворог атакував об’єкти портової та промислової інфраструктури Одеської області. Внаслідок атаки був пошкоджений елеватор та зернесховища.