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Уранці росіяни скинули авіабомби на дитсадок і житлові будинки Херсона

Поранені шестеро людей.

Уранці росіяни скинули авіабомби на дитсадок і житлові будинки Херсона
Фото: Роман Мрочко

Сьогодні близько четвертої ранку російські військові скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки Херсона.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, внаслідок ранкового авіаудару виникло загорання закладу дошкільної освіти в Корабельному районі. До гасіння були залучені 3 одиниці спеціалізованої техніки та 14 працівників особового складу ДСНС.

У результаті ворожого обстрілу поранені шестеро людей. Прокудін уточнив, що 22-річного чоловіка доставили до медзакладу, іншим – лікарі надали допомогу на місці.

За минулу добу ворог обстріляв Херсонську міську територіальну громаду 13 разів та використав 78 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому та Комишанах.

Внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ще четверо цивільних зазнали поранень різної ступені важкості.

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Нагадаємо, вчора ввечері військові РФ обстріляли населений пункт Миколаївка на Херсонщині. Внаслідок атаки поранений 66-річний місцевий житель.

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