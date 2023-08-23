Уранці росіяни скинули авіабомби на дитсадок і житлові будинки Херсона

Сьогодні близько четвертої ранку російські військові скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки Херсона.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, внаслідок ранкового авіаудару виникло загорання закладу дошкільної освіти в Корабельному районі. До гасіння були залучені 3 одиниці спеціалізованої техніки та 14 працівників особового складу ДСНС.

У результаті ворожого обстрілу поранені шестеро людей. Прокудін уточнив, що 22-річного чоловіка доставили до медзакладу, іншим – лікарі надали допомогу на місці.

За минулу добу ворог обстріляв Херсонську міську територіальну громаду 13 разів та використав 78 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому та Комишанах.

Внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ще четверо цивільних зазнали поранень різної ступені важкості.

Нагадаємо, вчора ввечері військові РФ обстріляли населений пункт Миколаївка на Херсонщині. Внаслідок атаки поранений 66-річний місцевий житель.