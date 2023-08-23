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Житомирська влада скасувала 23 та 24 серпня всі заходи в центрі міста за участю дітей

Таке рішення було прийнято з огляду на те, що 23 і 24 серпня є дуже сильним подразником для Росії.

Житомирська влада скасувала 23 та 24 серпня всі заходи в центрі міста за участю дітей
Сергій Сухомлин
Фото: facebook.com/sukhomlyn.sergey

Виконком Житомирської міськради прийняв рішення 23 та 24 серпня скасувати всі заходи, які були заплановані в центральній частині міста за участю дітей.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми затверджували план заходів на 23 та 24 серпня, але до нього будуть вноситися зміни. Деякі заходи з дітьми, які планувалися на центральних площах і вулицях міста, будуть відмінятися”, - повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин

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Він уточнив, що таке рішення було прийнято з огляду на те, що 23 і 24 серпня є дуже сильним подразником для Росії, і необхідно убезпечити дітей і дорослих.

Сергій Сухомлин додав, що захід для дітей загиблих захисників України проведуть у безпечному приміщенні з укриттям. Раніше його планували провести на майдані Соборному, але тепер  місце проведення заходу не анонсують. 

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив про "окреме доручення" районним держадміністраціям щодо недопущення масових заходів до Дня Незалежності України 23 і 24 серпня.

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