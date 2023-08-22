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Російська пропаганда поширює фейк про авіашоу у Харкові 25-26 серпня

Ворог лякає українців "провокаціями" з боку українських військових.

Російська пропаганда поширює фейк про авіашоу у Харкові 25-26 серпня
Фото: prm.ua

Ворожі телеграм-канали поширюють інформацію, начебто 25 та 26 серпня 2023 року в Харкові заплановане авіашоу, на якому покажуть новітні розробки дронів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Пропагандисти також лякають українців "провокаціями" з боку українських військових і закликають не приходити на захід.

У ЦПД зазначили, що інформація про те, що захід відбудеться 25 та 26 серпня, не відповідає дійсності. "Згідно з офіційною заявою організаторів авіашоу, подія перенесена на невизначений термін. Пропагандисти свідомо поширюють цей фейк, щоб посіяти панічні настрої серед населення та перекласти вину за свої ймовірні майбутні злочини на українців", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

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Нагадаємо, раніше російські ресурси поширювали фейкову інформацію про те, начебто Україна планує мобілізувати 30 тисяч етнічних українців у Канаді. Крім того, ворожі телеграм-канали "розганяли" інформацію про те, нібито військові 103 окремої бригади територіальної оборони стали "джерелом розповсюдження" гепатиту В у львівських лікарнях. 

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