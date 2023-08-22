СБУ затримала на Миколаївщині фейкового інтернет-детектива

СБУ затримала у Миколаївській області жінку, яка надурила на темі обміну полонених понад 500 родин бійців ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Шахрайка, прикидаючись фахівцем з пошуку постраждалих українських бійців, видурювала гроші з їхніх сімей.
За суму до 7 тис. гривень за одного військового жінка обіцяла відшукати українського захисника. Також вона обіцяла його рідним надати інформацію про місцеперебування та фізичний стан полоненого. Клієнтів вона шукала за допомогою фейкових інтернет-груп під назвою “Пошук зниклих” та “Повертайся живим”.
Після отримання грошей переривала спілкування з потерпілим.
Загалом зловмисниця ошукала родини полонених на майже 2 млн гривень.
Під час обшуків у жінки було виявлено 20 мобільних телефонів, планшет та 64 sim-карти, які вона постійно змінювала для маскування оборудки.
Затриманій повідомлено про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та взято під варту.
Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозри двом зловмисникам, які привласнили понад мільйон пожертв для ліквідації наслідків ракетних ударів Росії по Миколаївській області. Кошти надійшли від румунського благодійного фонду.