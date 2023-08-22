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СБУ затримала на Миколаївщині фейкового інтернет-детектива

Жінка обманом виманила у родичів зниклих безвісти або полонених воїнів Сил оборони майже 2 млн гривень.

СБУ затримала на Миколаївщині фейкового інтернет-детектива
Фото: Пресслужба СБУ

СБУ затримала у Миколаївській області жінку, яка надурила на темі обміну полонених понад 500 родин бійців ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Шахрайка, прикидаючись фахівцем з пошуку постраждалих українських бійців, видурювала гроші з їхніх сімей.

За суму до 7 тис. гривень за одного військового жінка обіцяла відшукати українського захисника. Також вона обіцяла його рідним надати інформацію про місцеперебування та фізичний стан полоненого. Клієнтів вона шукала за допомогою фейкових інтернет-груп під назвою “Пошук зниклих” та “Повертайся живим”.

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Після отримання грошей переривала спілкування з потерпілим.

Загалом зловмисниця ошукала родини полонених на майже 2 млн гривень.

Під час обшуків у жінки було виявлено 20 мобільних телефонів, планшет та 64 sim-карти, які вона постійно змінювала для маскування оборудки.

Затриманій повідомлено про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та взято під варту.

Фото: Пресслужба СБУ

Фото: Пресслужба СБУ

Фото: Пресслужба СБУ

Фото: Пресслужба СБУ

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозри двом зловмисникам, які привласнили понад мільйон пожертв для ліквідації наслідків ракетних ударів Росії по Миколаївській області. Кошти надійшли від румунського благодійного фонду.

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