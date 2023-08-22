На Миколаївщині знищили два безпілотники росіян

У Миколаївській області протиповітряна оборона України знищила два розвідувальні безпілотники російських загарбників.

Про це повітряне командування "Південь" повідомило у Facebook.

"22 серпня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 2 російські розвідувальні БпЛА – "Supercam" та "Мерлін-ВР", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 19 серпня окупанти атакували Україну з північного напрямку ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Ворог випустив 17 ударних дронів з району Курська, 15 з них знищили сили ППО.