Єрмак - держслужбовцям: Хто втомився в тилу допомагати ветеранам війни, має піти з державної служби

"У воїнів немає часу на бюрократичну тяганину", - зазначив глава ОПУ.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак закликав суспільство, а особливо чиновників і політиків максимально допомагати військовим, зокрема, ветеранам і їхнім родинам.

Як ідеться в дописі Єрмака у телеграмі, "вдячність повинна проявлятися в конкретних справах".

"Поки військові захищають Україну, все суспільство має максимально викладатися - найбільші вимоги до чиновників та політиків. Маємо забезпечити ветеранів та їхніх рідних усім: лікування, протезування, фізична та психологічна реабілітація, соціальна адаптація, працевлаштування та вирішення житлових питань... Хто цього досі не розуміє чи втомився в тилу - має піти з державної служби. У воїнів немає часу на бюрократичну тяганину", - підкреслив глава ОПУ.

Він додав, що "на кожен випадок байдужості, тим більше зловживань, треба реагувати жорстко і рішуче".

"Не дозволяє законодавство та нормативи - пропонуйте зміни. Бракує робочого часу - працюйте понаднормово. Ми всі на війні. Люди на фронті не рахують робочі години", - йдеться в дописі.

Керівник Офісу Президента заявив також, що в Україну прагнуть повернути "всіх наших людей, а гарантії безпеки та подальший вступ в НАТО - це наша мета, до якої ми рухаємося впевнено, щоб війна більше ніколи не повторилася".

Нагадаємо, днями міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив ветеранів українсько-російської війни працювати в МЗС.

На Форумі ветеранів у Києві Президент Володимир Зеленський сказав, що вважає важливим гідну інтеграцію ветеранів у соціальне життя після повернення з війни. До речі, із 2014 року в Україні є майже мільйон учасників бойових дій.