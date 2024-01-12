Доведеться піклуватися про московитів: Буданов застеріг Захід від "утоми" від війни в Україні

Росія веде війну не лише проти України, а й проти всіх країн НАТО.

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов застеріг західні країни від "втоми" від війни проти України.

Про це він розповів в інтерв'ю газеті Le Monde.

"Тим, хто за кордоном вважає, що "втомився" від України, доведеться піклуватись про московитів, коли вони прийдуть займати їхні власні території", - сказав Буданов.

Він наголосив, що Росія веде війну не лише проти України, а й проти країн НАТО. Про це від початку повномасштабного вторгнення говорить пропаганда Москви.

"Щодня читаю російські [секретні] доповіді й звіти, які циркулюють різними каналами. У кожному з них йдеться про “удари по базах НАТО”, уточнюється, що там було “50 поляків”, “30 французів” і так далі. Вони знають, що це неправда, але передають саме цю інформацію. Ба більше, російські військовополонені розповідали нам про своє здивування, коли вони не побачили тут жодного солдата НАТО. У їхньому розумінні, вони прийшли, щоб вести війну проти них, і Україна ― це лише перший етап", - додав керівник ГУР.

Раніше п рем’єрка Данії Метте Фредеріксен закликала НАТО не "втомлюватись" від війни в Україні.