У Польщі Дуда хоче вдруге помилувати ексміністра внутрішніх справ і його заступника

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що планує вдруге помилувати двох ув’язнених опозиційних політиків − ексміністра внутрішніх справ Маріуша Каміньського і його заступника Мацея Вонсіка, пише The Guardian.
Він сподівається, що цей крок зменшить напруженість між новим урядом країни та його попередником.
Камінський та Вонсік – обидва з націоналістичної партії «Право і справедливість» (PiS), яка втратила більшість на жовтневих виборах – були ув’язнені у вівторок після арешту в президентському палаці.
Їх вперше засудили у 2015 році за зловживання владою під час роботи в Центральному антикорупційному бюро Польщі.
Обидва програли апеляцію на вирок та були засуджені до двох років ув’язнення. Тоді ж Дуда помилував їх, дозволивши працювати в минулому уряді, проте його рішення було скасовано Верховним судом на тій підставі, що воно було прийнято до остаточного рішення апеляційного суду.
Дуда довго наполягав на тому, що помилування 2015 року було остаточним, але після зустрічі з дружинами обох чоловіків у четвер заявив, що починає нову процедуру помилування. Камінський і Вонсік оголосили голодування, назвавши себе “політичними в’язнями”.
Історія скандалу
- У грудні новий міністр культури Польщі Бартоломей Сенкевич звільнив керівництво і наглядові ради державних ЗМІ: Польського телебачення, Польського радіо та Польського агентства преси. Натомість міністр призначив нові наглядові ради ЗМІ, які й сформували нове керівництво. На це рішення відреагував польський президент Анджей Дуда, заявивши, що прем'єрові Дональду Туску варто "поважати польський правовий порядок".
- Туск у відповідь зазначив, що він цим відновленням якраз і займається. Таким чином нова влада Польщі намагається змінити ситуацію з державними ЗМІ, які стали надто заполітизованими за часів правління команди партії "Право і справедливість".
- Згодом Дуда ветував закон про держбюджет країни, в якому три мільярди злотих мали спрямувати на державні ЗМІ.
- Опісля міністр культури Польщі розпорядився ліквідувати ці медіа. Під ліквідацію потрапили компанії Telewizja Polska S.A. та Polskie Radio S.A. та Polish Press Agency S.A.
- Крім того, днями два депутати – колишній міністр внутрішніх справ Польщі, ексглава Центрального антикорупційного бюро Маріуш Каміньський та його заступник Мацей Вонсік – були затримані поліцією у президентському палаці у Варшаві.
- Окружний суд у Варшаві визнав обох винними у перевищенні повноважень під час керівництва Центральним антикорупційним бюро у рамках розгляду про хабарі та засудив кожного до двох років позбавлення волі. Також Каміньському та Вонсіку заборонено протягом п'яти років обіймати державні пости.
- Затримання депутатів відбулося на тлі загострення боротьби між старим і новим урядовими таборами. Каміньський і Вонсік є членами нині опозиційної партії "Право і справедливість" (ПіС), яким президент Анджей Дуда, схоже, надав захист у своїй резиденції після обвинувального судового вироку. Вчора у Варшаві відбулися протести проти реформи ЗМІ та ув'язнення ексміністра.