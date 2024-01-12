У Польщі Дуда хоче вдруге помилувати ексміністра внутрішніх справ і його заступника

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що планує вдруге помилувати двох ув’язнених опозиційних політиків − ексміністра внутрішніх справ Маріуша Каміньського і його заступника Мацея Вонсіка, пише The Guardian.

Він сподівається, що цей крок зменшить напруженість між новим урядом країни та його попередником.

Камінський та Вонсік – обидва з націоналістичної партії «Право і справедливість» (PiS), яка втратила більшість на жовтневих виборах – були ув’язнені у вівторок після арешту в президентському палаці.

Їх вперше засудили у 2015 році за зловживання владою під час роботи в Центральному антикорупційному бюро Польщі.

Обидва програли апеляцію на вирок та були засуджені до двох років ув’язнення. Тоді ж Дуда помилував їх, дозволивши працювати в минулому уряді, проте його рішення було скасовано Верховним судом на тій підставі, що воно було прийнято до остаточного рішення апеляційного суду.

Дуда довго наполягав на тому, що помилування 2015 року було остаточним, але після зустрічі з дружинами обох чоловіків у четвер заявив, що починає нову процедуру помилування. Камінський і Вонсік оголосили голодування, назвавши себе “політичними в’язнями”.

Історія скандалу