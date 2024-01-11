Поліція Ізраїлю заявила про зрив теракту в Єрусалимі

Поліція Ізраїлю заарештувала двох жителів Східного Єрусалиму, яких звинувачують у підтримці терористичного угруповання "ІДІЛ".

В Єрусалимі поліція Ізраїлю заарештувала двох жителів Східного Єрусалиму, яких звинувачують у підтримці терористичного угруповання "ІДІЛ" та підозрюють у підготовці теракту, — пише The Times of Israel.

За даними правоохоронців, двоє молодих чоловіків мали намір використати вибухові пристрої проти сил безпеки.

У спільній заяві ізраїльської поліції та служби безпеки Shin Bet вказується, що підозрювані у віці 23 і 21 років є жителями району Джабель Мукабер на південному сході Єрусалиму.

Їх заарештували наприкінці грудня, перш ніж підозрюваним вдалося здійснити напади. Далі розпочалося слідство.

"Під впливом матеріалів організації вони планували вчинення терактів проти поліцейських і прикордонників", — йдеться в повідомленні.

Під час допитів стало відомо,що затримані підтримували ідеологію угрупування "Ісламська держава" ("ІДІЛ"). Серед матеріалів, які вони переглянули, були вбивства, що скоювали терористи у зонах бойових дій за кордоном.

Готуючись до терактів, підозрювані вчилися виготовляти вибухівку та здійснювати диверсії, розповіли правоохоронці.

Під час допиту слідчі також виявили в телефоні одного з підозрюваних "педофільні матеріали". За цими фактами стосовно нього було відкрито окрему кримінальну справу.