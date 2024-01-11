МВФ: Рішення про конфіскацію російських активів має ухвалювати та країна, де вони розміщені

Рішення про конфіскацію російських активів має ухвалювати та країна, де вони розміщені.
Про це заявила директорка Департаменту з питань комунікацій Міжнародного валютного фонду Джулія Козак, передає "Укрінформ".
МВФ лише стежить за дискусіями, щоб оцінити можливий вплив таких рішень на міжнародну фінансову систему чи потенційні економічні наслідки для держави.
"Будь-які рішення, пов’язані з конфіскацією російських активів або накладенням податків на частку в цих активах, повинні прийматися на рівні відповідних органів влади країн (де розміщені заморожені активи РФ – Ред.)», - сказала Козак.
Вона додала, що оцінки МВФ залежатимуть від того, які конкретні дії вживатимуться з боку країн, де розміщені російські активи.
Заморожені російські активи і відновлення України
- У січні 2023 року стало відомо, що юридична служба Ради Євросоюзу знайшла правові підстави, аби арештовані активи Центробанку Росії використати для відбудови України. ЄС має законні повноваження тимчасово використати ці активи на суму щонайменше 33,8 млрд євро. При цьому юридично це вдасться здійснити, якщо кошти не будуть примусово вилучати, а блок виконає певні умови. Зокрема, основну суму і відсотки колись необхідно буде повернути Росії.
- До цього з'явилася інформація, що Європейська комісія планує оприлюднити законопроєкт про запровадження податку на непередбачені доходи на прибуток, отриманий від заморожених активів РФ.
- Проте наміри ЄК наштовхнулися на спротив, зокрема, Бельгії. Російськими державними активами, замороженими в ЄС на початку повномасштабного вторгнення Росії, володіє здебільшого ця країна. Бельгійський уряд не бажає погоджуватись на використання коштів на відновлення України без одночасного аналогічного кроку з боку членів “Групи семи”.
- Тим часом законопроєкт про арешт активів Росії на користь відновлення України внесли до Конгресу США. Він дозволить швидше конфісковувати активи підсанкційних олігархів Росії.
- У грудні представники G7 заявили, що готові конфіскувати заморожені російські активи на користь України. Існує спосіб конфіскації суверенних російських активів, який відповідає міжнародному праву.
- Bloomberg писав, що наразі адміністрація президента США Джо Байдена підтримує законопроєкт, який дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених російських активів, щоб допомогти оплатити реконструкцію України.
- Минулого місяця Білий дім розпочав термінові переговори зі союзниками щодо заморожених коштів російського Центрального банку.
- Тим часом Латвія робить перший крок у цій сфері: парламент 11 січня ухвалив рішення забрати в державну власність «Будинок Москви» у Ризі. Опісля кошти від його подальшого використання передадуть на потреби України.