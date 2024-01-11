МВФ: Рішення про конфіскацію російських активів має ухвалювати та країна, де вони розміщені

Фонд лише буде стежити за впливом таких рішень на міжнародну фінансову систему.

Рішення про конфіскацію російських активів має ухвалювати та країна, де вони розміщені.

Про це заявила директорка Департаменту з питань комунікацій Міжнародного валютного фонду Джулія Козак, передає "Укрінформ".

МВФ лише стежить за дискусіями, щоб оцінити можливий вплив таких рішень на міжнародну фінансову систему чи потенційні економічні наслідки для держави.

"Будь-які рішення, пов’язані з конфіскацією російських активів або накладенням податків на частку в цих активах, повинні прийматися на рівні відповідних органів влади країн (де розміщені заморожені активи РФ – Ред.)», - сказала Козак.

Вона додала, що оцінки МВФ залежатимуть від того, які конкретні дії вживатимуться з боку країн, де розміщені російські активи.

Заморожені російські активи і відновлення України