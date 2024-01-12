У ЄС обурені тим, що Шарль Мішель йде у відставку, – Politico

Дипломати ЄС дедалі більше скептично ставляться до того, що президент Євроради зможе поєднувати передвиборчу кампанію до Європарламенту зі своєю поточною роллю.

Європейські дипломати та офіційні особи розкритикували рішення президента Європейської Ради Шарля Мішеля балотуватися в якості кандидата до Європейського парламенту. Якщо його оберуть, Мішель планує зайняти своє місце в середині липня, задовго до закінчення терміну його повноважень президента Ради в листопаді.

"Поки Європа спостерігає і бореться з двома великими війнами на своєму порозі, відхід Мішеля з однієї з найважливіших посад в інституціях ЄС сприймається як сигнал того, що 48-річний бельгієць більше дбає про свої майбутні перспективи, ніж про його поточну роль", – пише Politico.

Крім того, як зазначає видання, його відхід загрожує створити панічну боротьбу за наступні найвищі посади, оскільки Угорщина перейме ротаційне головування в Раді ЄС пізніше цього року, а це означає, що "євроскептичний, проросійський прем’єр-міністр Віктор Орбан керуватиме зустрічами за відсутності Мішеля".

Шість дипломатів ЄС і троє чиновників ЄС заявили, що заява Мішеля ризикує створити конфлікт інтересів, оскільки він балотуватиметься на одну посаду, виконуючи іншу.

Тому дипломати та політики зауважують, що було би простіше, якби він просто пішов у відставку відразу після виборів до Європарламенту в червні або навіть раніше.

Тепер Мішель стикається з дедалі більшою негативною реакцією через те, що балотуватиметься як кандидат. Дипломат ЄС сказав, що "держави-члени не консультувалися заздалегідь щодо рішення Мішеля. Очевидно, столиці не потішило те, що їм повідомили в той же час, коли інформація почала з’являтися у ЗМІ".

Також у чиновників ЄС є побоювання щодо того, чи буде Мішель використовувати атрибути свого нинішнього офісу для кампанії, наприклад, персонал і бюджет. Проте представник ЄС, близький до Мішеля, сказав, що у нього буде команда, і жодні ресурси не будуть використані.

Як зазначає видання, міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш сказав, що заява Мішеля "трохи здивувала його", і додав, що це створює "труднощі" для проведення обговорень про найвищі посади.

"Чи є кандидатура в Європейський парламент правильною з огляду на цю відповідальність, Шарль Мішель повинен оцінити сам", — заявила місцевій пресі у вівторок міністр ЄС з питань ЄС Каролін Едтштадлер.

Проте в Європарламенті дехто вже чинить тиск на Мішеля, щоб той пішов у відставку. Йенс Гейєр, провідний німецький депутат від соціал-демократів ЄС, назвав крок Мішеля "подорожжю его", через що йому "необхідно піти з посади".

Кетлін Ван Бремпт, бельгійський депутат Європарламенту від соціалістів, додала: "Я думаю, що він повинен застосувати ті ж правила, що й комісар, піти у відставку зараз або через місяць і почати кампанію, щоб Рада могла самоорганізуватися".

Але Мішель не має наміру йти у відставку.

"Він розраховує бути повною мірою залучений як президент Європейської ради, він бездоганно дотримуватиметься правил, і немає жодних причин для його відставки", — сказав наближений до нього чиновник.

Наступної середи Мішель зустрінеться з членами Європарламенту в Страсбурзі під час дебатів, присвячених фінальному та наступному самітам Європейської ради.

РІшення Шарля Мішеля змусило неабияк хвилюватися єврочиновників, лідерів держав-членів ЄС і навіть українську владу. Чому? Бо цьогоріч у Раді ЄС головуватиме Угорщина. І вірогідно, що керівництво інституцією, хай і тимчасове, відійде до прем'єр-міністра Віктора Орбана, знаного друга Путіна. Принаймні до кінця грудня 2024 року, якщо ЄС не знайде наступника Шарлеві Мішелю. Що це означатиме для ЄС і для України, у матеріалі LB.ua "Україна без Мішеля і з Орбаном? Що означає відставка президента Євроради".