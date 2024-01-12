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Північна Корея готується впустити до себе спецгрупу туристів вперше за понад чотири роки

У 2019-році у КНДР спостерігався сплеск туристів з Китаю.

Північна Корея готується впустити до себе спецгрупу туристів вперше за понад чотири роки
Туристи і військові дивляться на КНДР з оглядового майданчика прикордонного міста Паджу у Південній Кореї
Фото: EPA/UPG

Група росіян готується стати першими туристами, яких пустять до Північної Кореї з початку 2020 року після впровадження Пхеньяном обмежень на кордоні через пандемію, пише Reuters.

Під час поширення коронавірусу КНДР запровадила одні з найсуворіших у світі прикордонних заходів і досі повністю не відкрила кордон для іноземців.

Видання зазначає, що цю поїздку організували після візиту до Пхеньяна у грудні губернатора Приморського краю − далекосхідного регіону Росії, який межує з Північною Кореєю. Російський візит відбудеться за особливих обставин.

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Чотириденний тур розпочнеться 9 лютого та включатиме зупинки в Пхеньяні та на гірськолижному курорті.

Згідно з аналізом сеульського видання NK News, за рік до початку пандемії в Північній Кореї спостерігався сплеск китайських туристів, які принесли країні до 175 мільйонів доларів додаткового доходу.

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