США та союзники завдали понад 60 ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаки на торгові судна у Червоному морі, повідомляє DW.
Командування військово-повітряних сил США повідомило, що в результаті було уражено 16 цілей.
Однією з головних цілей були аеропорти, а також об'єкти військової інфраструктури хуситів.
Уряди США, Канади, Великобританії, Німеччини, Бахрейну, Австралії, Нової Зеландії, Данії, Нідерландів та Південної Кореї опублікували спільну заяву, в якій наголосили, що удари завдаються у відповідь на атаки хуситів на цивільні судна, "відповідно до невід'ємного права на індивідуальну та колективну самооборону, згідно зі Статутом ООН".
Росія заявила, що скликає Радбез ООН через удари по Ємену.
- Хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль.
- Кілька днів тому США і Велика Британія відбили атаку хуситів у Червоному морі. Бойовики вчинили напад на кораблі з використанням ударних БпЛА і ракет. Центральне командування збройних сил США (Centcom) заявило, що "комплексна атака", здійснена хуситами, включала безпілотники з бомбами, протикорабельні крилаті ракети та одну протикорабельну балістичну ракету.
- ЄС хоче відправити військові кораблі до Червоного моря для боротьби з нападами єменських хуситів. Мова йде про щонайменше три есмінці або фрегати.
- У грудні єменські хусити вразили снарядом німецьке вантажне судно, яке йшло під прапором Ліберії. Екіпаж не постраждав. Раніше єменські хусити вдарили ракетою по норвезькому танкеру у Червоному морі. Есмінець ВМС США надав постраждалому кораблю допомогу. Атака хуситів спричинила пожежу на танкері, але жертв немає.
- На початку грудня у Червоному морі есмінець США збив дрони, випущені хуситами з Ємену. Американський військовий корабель допоміг комерційним суднам, який потрапили під атаку.
- На тлі нападів хуситів на судна в Червоному морі США і ще дев'ять країн оголосили про початок операції з протидії атакам. Хусити все рівно обіцяли продовжувати напади та стали погрожувати обстрілами суден США та їхніх союзників.
- Радбез ООН вимагає від хуситів припинити напади у Червоному морі.