У Польщі відбулися протести проти реформи ЗМІ та ув'язнення ексміністра

Акцію організували прихильники партії "Право і справедливість", лідером якої є експрем'єр Матеуш Моравецький.

Акція протесту в Польщі 11 січня 2024 року

У Варшаві пройшла акція "Протест вільних поляків" перед сеймом і канцелярією прем'єр-міністра Дональда Туска, передає РАР.

Прихильники партії "Право і справедливість", лідером якої є опозиційний до Туска експрем'єр Матеуш Моравецький, вийшли проти реформи ЗМІ, а також ув'язнення ексміністра внутрішнх справ Маріуша Каміньського і його заступника Мацея Вонсіка.

Акція тривала три години. Перед мітингувальниками виступили глав партії Ярослав Качиньський, експрем'єр Матеуш Моравецький і ексміністр оборони Маріуш Блащак.

Люди тримали плакати "Вільна Польща", "Вільні ЗМІ, вільні суди, вільні люди", "Садити корупціонерів, звільнити героїв" та ін.

Що спровокувало протест партії "Право і справедливість"