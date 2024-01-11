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У Польщі відбулися протести проти реформи ЗМІ та ув'язнення ексміністра

Акцію організували прихильники партії "Право і справедливість", лідером якої є експрем'єр Матеуш Моравецький.

У Польщі відбулися протести проти реформи ЗМІ та ув'язнення ексміністра
Акція протесту в Польщі 11 січня 2024 року
Фото: РАР

У Варшаві пройшла акція "Протест вільних поляків" перед сеймом і канцелярією прем'єр-міністра Дональда Туска, передає РАР.

Прихильники партії "Право і справедливість", лідером якої є опозиційний до Туска експрем'єр Матеуш Моравецький, вийшли проти реформи ЗМІ, а також ув'язнення ексміністра внутрішнх справ Маріуша Каміньського і його заступника Мацея Вонсіка.

Акція тривала три години. Перед мітингувальниками виступили глав партії Ярослав Качиньський, експрем'єр Матеуш Моравецький і ексміністр оборони Маріуш Блащак.

Люди тримали плакати "Вільна Польща", "Вільні ЗМІ, вільні суди, вільні люди", "Садити корупціонерів, звільнити героїв" та ін.

Що спровокувало протест партії "Право і справедливість"

  • У грудні новий міністр культури Польщі Бартоломей Сенкевич звільнив керівництво і наглядові ради державних ЗМІ: Польського телебачення, Польського радіо та Польського агентства преси. Натомість міністр призначив нові наглядові ради ЗМІ, які й сформували нове керівництво.
  • На це рішення відреагував польський президент Анджей Дуда, заявивши, що прем'єрові Дональду Туску варто "поважати польський правовий порядок". 
  • Туск у відповідь зазначив, що він цим відновленням якраз і займається. Таким чином нова влада Польщі намагається змінити ситуацію з державними ЗМІ, які стали надто заполітизованими за часів правління команди партії "Право і справедливість".
  • Згодом Дуда ветував закон про держбюджет країни, в якому три мільярди злотих мали спрямувати на державні ЗМІ.
  • Опісля міністр культури Польщі розпорядився ліквідувати ці медіа. Під ліквідацію потрапили компанії Telewizja Polska S.A. та Polskie Radio S.A. та Polish Press Agency S.A.
  • Крім того, днями два депутати – колишній міністр внутрішніх справ Польщі, ексглава Центрального антикорупційного бюро Маріуш Каміньський та його заступник Мацей Вонсік – були затримані поліцією у президентському палаці у Варшаві. 
  • Окружний суд у Варшаві визнав обох винними у перевищенні повноважень під час керівництва Центральним антикорупційним бюро у рамках розгляду про хабарі та засудив кожного до двох років позбавлення волі. Також Каміньському та Вонсіку заборонено протягом п'яти років обіймати державні пости.
  • Затримання депутатів відбулося на тлі загострення боротьби між старим і новим урядовими таборами. Каміньський і Вонсік є членами нині опозиційної партії "Право і справедливість" (ПіС), яким президент Анджей Дуда, схоже, надав захист у своїй резиденції після обвинувального судового вироку.
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