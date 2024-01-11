Президент Латвії: "Будинок Москви" націоналізовують, аби потім виручені кошти передати Україні

Сейм Латвії 11 січня ухвалив рішення забрати в державну власність «Будинок Москви» у Ризі. Опісля кошти від його подальшого використання передадуть на потреби України.

Про це заявив латвійський президент Едагрс Рінкевичс на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським.

Рінкевичс додав, що Латвія працює на тим, аби російські активи спрямувати на відновлення нашої держави.

"Також інші російські активи ми плануємо використовувати на потреби України. Будемо вирішувати, яким чином це здійснювати - чи шляхом продажу, чи іншим, але для того, щоб підтримати Україну", - сказав президент Латвії.

Як повідомляло Delfi, аргументом на користь націоналізації "Будинку Москви" у Ризі стало те, що під прикриттям культурних заходів та освіти відбувалися політичні заходи, які загрожують національній безпеці Латвії. Тому, на думку авторів рішення латвійського парламенту, ліквідація "Будинку Москви" має усунути загрозу національній безпеці та державності.

Уряд країни вирішить долю російського активу 31 березня. Будівлю можуть продати на аукціоні.