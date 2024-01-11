Війна за Тайвань затьмарить удар від війни в Україні, пандемії Covid і світової фінансової кризи, – Bloomberg
Війна за Тайвань затьмарить удар від війни в Україні, пандемії Covid і світової фінансової кризи, – Bloomberg
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?
Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?
Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
ГоловнаСвіт

Президент Латвії: "Будинок Москви" націоналізовують, аби потім виручені кошти передати Україні

Будівлю можуть виставити на аукціон.

Президент Латвії: "Будинок Москви" націоналізовують, аби потім виручені кошти передати Україні
Едгарс Рінкевичс
Фото: mfa.gov.lv

Сейм Латвії 11 січня ухвалив рішення забрати в державну власність «Будинок Москви» у Ризі. Опісля кошти від його подальшого використання передадуть на потреби України.

Про це заявив латвійський президент Едагрс Рінкевичс на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським.

Рінкевичс додав, що Латвія працює на тим, аби російські активи спрямувати на відновлення нашої держави.

"Також інші російські активи ми плануємо використовувати на потреби України. Будемо вирішувати, яким чином це здійснювати - чи шляхом продажу, чи іншим, але для того, щоб підтримати Україну", - сказав президент Латвії.

Як повідомляло Delfi, аргументом на користь націоналізації "Будинку Москви" у Ризі стало те, що під прикриттям культурних заходів та освіти відбувалися політичні заходи, які загрожують національній безпеці Латвії. Тому, на думку авторів рішення латвійського парламенту, ліквідація "Будинку Москви" має усунути загрозу національній безпеці та державності.

Уряд країни вирішить долю російського активу 31 березня. Будівлю можуть продати на аукціоні.

  • Bloomberg писав, що адміністрація президента США Джо Байдена підтримує законопроєкт, який дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених російських активів, щоб допомогти оплатити реконструкцію України.
  • Минулого місяця Білий дім розпочав термінові переговори зі союзниками щодо заморожених коштів російського Центрального банку.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies