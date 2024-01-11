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Вихід Британії з ЄС скоротив економіку країни на 6%, − мер Лондона

“Тепер очевидно, що Brexit не працює", заявив Садік Хан.

Вихід Британії з ЄС скоротив економіку країни на 6%, − мер Лондона
Фото: EPA/UPG

Вихід Великої Британії з Європейського Союзу наразі скоротив розмір її економіки на 6%. Про це заявив мер Лондона Садік Хан, пише Reuters.

Країна втратила 140 мільярдів фунтів або 178 мільярдів доларів. 

Водночас очікується, що дефіцит досягне 10% до 2035 року.

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Хан, член опозиційної Лейбористської партії, яка проголосувала проти Brexit на референдумі 2016 року, замовив звіт економічним консультантам Cambridge Econometrics, які оцінили, наскільки швидко зростала б економіка, якби Лондон залишився у євроблоці.

“Тепер очевидно, що Brexit не працює. Жорстка версія Brexit, до якої ми прийшли, тягне нашу економіку вниз і підвищує вартість життя”, − сказав Хан.

"Розлучення" Британії з ЄС також призвело до того, що у країні стало на 2 мільйони менше робочих місць, включно з 290 000 втрачених вакансій у Лондоні.

Водночас оцінка Cambridge Econometrics щодо вартості Brexit є вищою, ніж інших експертів. Британський національний інститут економічних і соціальних досліджень (NIESR) у листопаді підрахував, що Brexit зменшив розмір економіки на 2%-3%, а до 2035 року цей вплив, як очікується, зросте до 5%-6%.

Джонатан Хаскел, один з керівників Банку Англії, підрахував торік, що Brexit завдав шкоди бізнес-інвестиціям, знизивши ВВП на 1,3% до кінця 2022 року, що еквівалентно 1000 фунтів стерлінгів на домогосподарство у рік.

  • Торік у липні Bloomberg з посиланням на опитування YouGov написав, що понад половина британців проголосували б за возз'єднання з Європейським союзом уперше з того часу, як сім років тому країна вирішила вийти з блоку.
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