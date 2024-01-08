Чотири країни подали позов до ІСАО проти Ірану через збитий український літак

Міністри закордонних справ Канади, Швеції, України та Великобританії подали позов до ІСАО проти Ірану через збитий у січні 2020 року український літак.
Про це повідомила пресслужба МЗС України.
“Сьогодні ми спільно ініціювали розгляд спору в Міжнародній організації цивільної авіації (ІСАО) проти Ісламської Республіки Іран за використання зброї проти цивільного повітряного судна в польоті в порушення його міжнародно-правових зобов’язань відповідно до статті 3bis Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (відомої як Чиказька конвенція)”, - йдеться у повідомленні.
В МЗС нагадали, що протягом чотирьох років Іран відмовляється взяти на себе повну міжнародно-правову відповідальність за збиття рейсу PS752. Тому чотири країни були змушені звернутись до Ради ІКАО.
- У січні 2020 року літак "Боїнг-737", що належав МАУ, впав через три хвилини після зльоту в Тегерані (Іран) з аеропорту імама Хомейні. На борту разом з екіпажем було 176 осіб.
- Позаторік у січні Іран відмовився від переговорів з Міжнародною групою з координації та допомоги жертвам рейсу щодо виплати компенсацій.
- В Офісі Генпрокурора повідомляли, що слідству відомі ймовірні виконавці у справі про катастрофу рейсу PS752.
- У жовтні 2023 року стало відомо, що Іран відмовляється визнати свою повну міжнародно-правову відповідальність за збиття рейсу PS752 Тегеран-Київ.