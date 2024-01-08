Чотири країни подали позов до ІСАО проти Ірану через збитий український літак

В МЗС нагадали, що протягом чотирьох років Іран відмовляється взяти на себе повну міжнародно-правову відповідальність за збиття рейсу PS752.

Міністри закордонних справ Канади, Швеції, України та Великобританії подали позов до ІСАО проти Ірану через збитий у січні 2020 року український літак.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Сьогодні ми спільно ініціювали розгляд спору в Міжнародній організації цивільної авіації (ІСАО) проти Ісламської Республіки Іран за використання зброї проти цивільного повітряного судна в польоті в порушення його міжнародно-правових зобов’язань відповідно до статті 3bis Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (відомої як Чиказька конвенція)”, - йдеться у повідомленні.

В МЗС нагадали, що протягом чотирьох років Іран відмовляється взяти на себе повну міжнародно-правову відповідальність за збиття рейсу PS752. Тому чотири країни були змушені звернутись до Ради ІКАО.