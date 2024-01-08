Китай ввів санкції проти оборонних компаній США

У грудні США схвалили постачання до Тайваню військового обладнання на $300 млн

Глава Китаю Сі Цзіньпін під час Лідери центральноазіатських держав у Китаї

Китай запровадив санкції проти п'яти оборонних компаній США після того, як Америка схвалила постачання до Тайваню військового обладнання на 300 млн доларів.

Про це пише BBC.

Ця заява була зроблена в той час, коли Тайвань готується до проведення президентських і парламентських виборів 13 січня.

Під санкції Китаю потрапили: BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat та Data Link Solutions.

"Китай заморозить активи цих компаній і заборонить людям та організаціям у Китаї залучати їх до роботи", – ідеться у заяві китайського МЗС.

Як відомо, у грудні Держдепартамент США схвалив продаж обладнання на $300 млн, яке допоможе підтримувати тайванські тактичні інформаційні системи.

У заяві МЗС Китаю йдеться, що недавні продажі озброєння "завдають серйозної шкоди суверенітету та інтересам безпеки Китаю, підривають мир та стабільність у Тайванській протоці".