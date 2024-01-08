Morgan Stanley і Allen & Overy допомагали росіянину Колесникову заволодіти нафтовим родовищем, – The Guardian

Колесников перебуває під санкціями Польщі, але не всього ЄС.

Американський інвестиційний банк Morgan Stanley та елітна юридична фірма Allen & Overy зі штаб-квартирою в Лондоні допомагали росіянину Сергію Колеснікову заволодіти нафтовим родовищем. Йдеться про родовище "Верблюже" на півдні РФ, що може містити 100 млн барелів нафти, йдеться у матеріалі The Guardian.

Колесніков – російський олігарх, який тепер є громадянином Мальти. Його статки оцінюють в $1,2 млрд.

Росіянин розбагатів на будівельному бізнесі і постачає матеріали для російської воєнної машини. Зокрема, на окуповані території України.

Попри це, Колесніков не перебуває під санкціями ЄС – обмежувальні заходи проти нього застосувала лише Польща.

"Хоча немає жодних припущень про те, що вони порушили будь-які закони чи правила, їхня робота для Колеснікова ілюструє, як компанії «синіх фішок» (акції найбільших, ліквідних і надійних компаній зі стабільними показниками одержуваних доходів і виплачуваних дивідендів – Ред.) продовжують співпрацювати з олігархами та їхнім бізнесом, який отримав прибуток від російської оборонної промисловості та вторгнення в Україну, незважаючи на міжнародні зусилля щодо ізоляції режиму Путіна та його бенефіціарів", – йдеться у матеріалі.

Компанія Колесникова Inflection Management, яка зареєстрована на Кіпрі, є одним із кредиторів Астраханської нафтової корпорації (AOC) через кредитну лінію на суму понад 70 мільйонів доларів у 2012 році, укладену Morgan Stanley, яка мала більшість акцій дочірньої компанії AOC – російської бурова фірма Southern Oil Company (UNK) – в якості забезпечення.

AOC затримала виплати у 2014 році, коли рубль обвалився після вторгнення Росії в Крим, а Morgan Stanley намагалася допомогти кредиторам отримати контрольний пакет акцій UNK. Російські суди відхиляли ці спроби – частково через закон, який забороняє іноземцям володіти стратегічними активами – і зараз відбувається розгляд у Лондонському міжнародному арбітражному суді. Під час розгляду справи в Росії апеляційний суд розкритикував оцінку акцій UNK в один рубль (0,01 фунта стерлінгів), висунуту експертом Morgan Stanley, намагаючись визначити ціну, за якою вона могла придбати акції.

Allen & Overy, яка зараз перебуває в процесі злиття з американською юридичною фірмою Shearman & Sterling, у березні 2022 року оголосила про закриття свого московського офісу через "незаконне та безглузде вторгнення в Україну та п гуманітарну кризу". У грудні 2022 Morgan Stanley заявив: "Ми не відкриваємо жодного нового бізнесу на території Росії, і наша діяльність у Росії обмежується наданням допомоги глобальним клієнтам у вирішенні та погашенні вже існуючих зобов’язань".

Коментувати ситуацію з Колесниковим обидві компанії не стали.