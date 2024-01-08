Андерс Брейвік, ультраправий фанатик, який у 2011 році вбив 77 осіб в Осло та на розташованому неподалік острові Утея, постав сьогодні перед судом у його в'язниці, намагаючись скасувати свою ізоляцію.

Про це пише Reuters.

“Одягнений у чорний костюм, білу сорочку та коричневу краватку, Брейвік нічого не сказав і не зробив жодного жесту, коли зайшов на слухання, розташоване у спортзалі в’язниці суворого режиму за 70 км на північний захід від Осло”, − зазначає видання.

Захист виклав аргументи про те, що умови його утримання порушують права людини. “Він був ізольований близько 12 років. Він спілкується лише з професіоналами, а не з іншими ув’язненими”, − заявив на слуханні адвокат Ойстейн Сторрвік.

У попередніх поданнях до суду Сторрвік стверджував, що ізоляція призвела до суїцидальних настроїв у Брейвіка та його залежності від прозаку – ліків проти депресії.

Брейвік подає до суду на державу, а також просить суд зняти обмеження на його листування із зовнішнім світом.

Зараз Брейвік перебуває у спеціально відведеному відділенні в'язниці Рінгеріке – третій в’язниці, де його утримують. Його окрема секція включає тренувальну кімнату, кухню, телевізійну кімнату і ванну кімнату. Чоловіку дозволено тримати трьох хвилястих папуг як домашніх тварин, які вільно літають.

Фото: EPA/UPG

Юристи, які представляють міністерство юстиції, кажуть, що Брейвіка слід тримати окремо від решти в'язнів, оскільки він продовжує загрожувати безпеці. У суді вони заявили, що його ізоляція була “відносною”, враховуючи контакти з охоронцями, священиком, медичними працівниками і, донедавна, волонтером, з яким Брейвік більше не хоче зустрічатися.

Фото: EPA/UPG

За словами адвокатів, він також раз на два тижні протягом години відвідує двох ув'язнених. Контроль над контактами Брейвіка із зовнішнім світом виправданий ризиком, який надихне інших на вчинення насильницьких дій, стверджують правники

“Зокрема це стосується контактів з ультраправими колами, зокрема особами, які хочуть встановити контакт з Брейвіком після терактів 22 липня 2011 року", − йдеться у заяві мін’юсту.

Фото: EPA/UPG

Брейвіка назвали натхненником Брентона Тарранта, який у 2019 році вбив 51 особу у двох мечетях Крайстчерча у Новій Зеландії.

Фото: EPA/UPG