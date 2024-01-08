Рішення Білорусі не запрошувати спостерігачів ОБСЄ на парламентські вибори “викликає глибокий жаль”

Після президентських виборів 2020 року парламентські вибори 25 лютого 2024 року будуть другими, коли БДІПЛ не зможе спостерігати за виборами в Білорусі.

Рішення Білорусі не запрошувати спостерігачів ОБСЄ на парламентські вибори суперечить принципу прозорості, який є важливим для проведення справді демократичних виборів.

Про це повідомила пресслужба ОБСЄ.

“Ми глибоко стурбовані тим, що рішення не запрошувати країни ОБСЄ через БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини, - ред.) спостерігати за парламентськими виборами в Білорусі не дозволить громадянам і установам країни отримати вигоду від неупередженої, прозорої та всебічної оцінки”, – зазначив директор БДІПЛ Маттео Мекаччі.

Крім того, президентка Парламентської асамблеї ОБСЄ Піа Каума наголосила, що таке рішення суперечить зобов’язанням, взятим Білоруссю, і суперечить як букві, так і духу співпраці, на якому базується ОБСЄ.

“Я глибоко шкодую, що Асамблею позбавляють можливості зробити внесок у демократичний розвиток через наші процеси спостереження, які ми робимо в Білорусі з 1995 року, і закликаємо до більшої відкритості білоруської влади”, - додала вона, і зазначила що це суперечить інтересам білоруського народу.

Зазначається, що після президентських виборів 2020 року парламентські вибори 25 лютого 2024 року будуть другими, коли БДІПЛ не зможе спостерігати за виборами в Білорусі.