У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету

Експрезидент і його адвокати наполягають, що він не може нести відповідальність через недоторканість.

У Вашингтоні сьогодні відбувалося судове засідання в федеральному суді, на якому розглядали спробу адвокатів експрезидента Дональда Трампа надати йому імунітет від звинувачень у спробі незаконного скасування результатів виборів 2020 року. Політик продовжив наполягати, що повинен мати президентську недоторканість, пише CNN.

"Я вважаю, що як президент ви повинні мати імунітет, дуже просто", – сказав він у коментарях для ЗМІ в готелі Waldorf Astoria після слухання. Трамп також повторив аргументи, наведені його адвокатами, заявивши, що його судове переслідування "відкриває скриньку Пандори".

77-річний колишній президент, який також є ймовірним претендентом на виборах цього року, прибув до зали суду в супроводі своїх захисників. Фотофіксація засідання заборонена, тож деякі медіа публікували ілюстрації, створені художниками безпосередньо на засіданні.

Фото: CNN

Спецпрокурор Джейк Сміт говорив, що жодна людина, навіть колишній президент, не може бути вище закону. Помічник спеціального прокурора Джеймс Пірс відкинув аргумент Дональда Трампа про те, що кримінальне переслідування колишнього президента відкриє "шлюз" для зустрічних звинувачень проти політичних опонентів, сказавши, що було б "дуже страшно", якби не існувало кримінального механізму, який би зупинив майбутніх президентів від узурпації голосів і збереження влади.

Рішення щодо надання імунітету оголосять пізніше.

Трамп програв на виборах 2020 року демократу Джо Байдену, але змирився із цим не одразу. Він ставив під сумнів, що вибори не були сфальсифікованими, а "підігріті" його заявами радикали вдерлися до Капітолію, що призвело до заворушень і сутичок із поліцією з летальними наслідками.