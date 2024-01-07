Байден у першій передвиборчій промові нагадав про штурм Капітолія і різко засудив Трампа

Президент США вважає, що ймовірне обрання Трампа главою держави може загрожувати демократії та основним свободам Америки.

Ілюстративне фото: Байден і Трамп під час дебатів у 2020 році

У першій промові своєї передвиборчої кампанії 2024 року президент Джо Байден різко засудив свого ймовірного опонента Дональда Трампа, сказавши, що демократія та основні свободи Америки опиняться під загрозою, якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться до Білого дому, повідомляє Голос Америки.

Президент Байден виступав у п'ятницю, 5 січня, на околицях Філадельфії у своєму рідному штаті Пенсильванія.

“Сьогодні ми тут, щоб відповісти на найважливіше питання: чи демократія все ще є “священною справою” Америки?” – цитував у промові Байден фразу першого президента США Джорджа Вашингтона.

“Це не риторичне, академічне чи гіпотетичне (питання). Чи є демократія все ще “священною справою” Америки, є найактуальнішим питанням нашого часу. І це суть виборів 2024 року”, – наголосив Байден, звертаючись до виборців.

У своїй промові Байден згадував штурм Капітолія прихильниками тоді ще президента Дональда Трампа, які 6-го січня 2021 року після промови Трампа перед своїми прихильниками намагались зірвати формальне визнання обраного президента Джо Байдена. Трамп стверджував, що вибори були сфальшованими і закликав їх не визнавати, після чого частина людей пішла до будівлі Конгресу.

"Вперше в нашій історії заколотники прийшли зупинити мирну передачу влади в Америці, розбиваючи вікна, знищуючи двері, нападаючи на поліцію", – нагадував про ці події Байден.

У своїй промові Байден заявив, що Трамп готовий помилувати цих заколотників, якщо прийде до влади. А якщо програє вибори, то знову може оголосити вибори “сфальсифікованими”.

"Кампанія Дональда Трампа це про нього, а не про Америку, не про вас. Кампанія Трампа одержима минулим, а не майбутнім. Він готовий пожертвувати нашою демократією, щоб прийти до влади", – додав Байден.

Він сказав, що Трамп провалив основний іспит американських лідерів – довіряти людям вибір обраних посадових осіб і виконувати їхні рішення.