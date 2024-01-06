NYT: США не зможуть довго забезпечувати Україну ракетами Patriot

Представники Білого дому та Пентагону попередили Україну, що Сполучені Штати не зможуть довго забезпечувати українські батареї Patriot ракетами-перехоплювачами, вартість яких може становити від 2 до 4 мільйонів доларів за штуку, повідомляє The New York TImes.

З початку війни в лютому 2022 року Росія скерувала на українські міста понад 3800 безпілотників і 7400 ракет. Водночас Україна стала полігоном для випробування комплексу систем протиповітряної оборони, вважають українські військові.

Їх складність варіюється від встановлених на вантажівках «Стінгерів» і зенітних гармат малої дальності, як-от німецьких «Гепардів», до складних систем із більшою дальністю, як-от розроблений у Франції SAMP/T, який може вразити ціль на відстані 60 миль. Існує також вдосконалена зенітно-ракетна система NASAMS, яка спільно виробляється Сполученими Штатами та Норвегією.

Тільки Patriot призначені для протидії балістичним ракетам, і з того моменту, як перша батарея Patriot вийшла на бойове чергування, вони змінили форму битви за небо. Але ракети «земля-повітря», включно ракети Patriot не ідеальні і, як відомо, дають осічки та виходять з ладу.

Коли російські удари руйнували критично важливу інфраструктуру по всій Україні, офіційні особи розглядали евакуацію з Києва того листопада, а Конгрес США схвалив першу батарею Patriot для України через місяць.

4 травня російські війська випустили гіперзвукову ракету по Києву. І хоча Путін вважав цю зброю «непереможною», її збила ракета-перехоплювач Patriot.

“Це було досить неочікувано, – сказав український майор Володимир, командир батареї ППО “Патріот”. – Ми щойно приїхали з навчання і не до кінця розуміли, що саме ми знищили. Пізніше, коли ми дізналися, наша довіра до обладнання, яке надали нам наші партнери, зросла”.

У травні та червні під час одних із найскладніших атак із застосуванням безпілотників, крилатих ракет, балістичних і гіперзвукових ракет дві українські батареї «Патріот» збили всі 34 балістичні ракети, які Росія випустила по Києву, йдеться у звіті вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

За останній рік Україна створила «єдину систему взаємодії», яка дозволяє групам ППО, які використовують різні системи, використовувати інформацію, зібрану екіпажами Patriot та іншими складними радарами, заявила підполковник Любов Киналь.

У той час як для експлуатації та обслуговування батареї Patriot потрібно мінімум 70 навчених солдатів, для роботи з нею в бойових умовах на станції управління потрібні лише два-три солдати.

Проте захист, який надають Патріоти, обмежений, як ковдра, що покриває лише частину ліжка. «Ми змогли захистити Київ, але при цьому руйнувалася Одеса», – сказав майор Володимир.

Зараз українські командири намагаються будувати плани на майбутнє, не знаючи, яка зброя може бути у них у розпорядженні.

“Нам вдалося створити щит над державою завдяки нашим іноземним партнерам, – зазначив майор Володимир. – Але якщо наші іноземні партнери відвернуться від нас, ми повернемося до початку війни, коли люди просто не виходили зі своїх укриттів, а росіяни намагалися перетворити наші міста на суцільні руїни”.